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Ярмоленко попытается отомстить Северной Ирландии за Евро-2016. Составы на матч

Вингер наденет футболку «сине-желтых» впервые за 7 месяцев
Футбол Сборная Украины
20:01
Ярмоленко попытается отомстить Северной Ирландии за Евро-2016. Составы на матч
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Сборная Украины проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020 против Северной Ирландии. Стартовый свисток на «Днепр-Арене» прозвучит в 21:00.

Стали известны составы на игру. Отметим появление в старте «сине-желтых» вингера Андрея Ярмоленко. Он не выходил на поле в футболке сборной с 11 ноября 2020 года.

Игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Северная Ирландия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Северной Ирландии (футбол) Андрей Шевченко

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