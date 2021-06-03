Ярмоленко попытается отомстить Северной Ирландии за Евро-2016. Составы на матч

Вингер наденет футболку «сине-желтых» впервые за 7 месяцев

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Сборная Украины проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020 против Северной Ирландии. Стартовый свисток на «Днепр-Арене» прозвучит в 21:00.

Стали известны составы на игру. Отметим появление в старте «сине-желтых» вингера Андрея Ярмоленко. Он не выходил на поле в футболке сборной с 11 ноября 2020 года.