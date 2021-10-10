Калиниченко – о 2:1 с Финляндией: «Опять с валидолом, но все-таки первая победа»
Ярмоленко признан лучшим игроком матча с Финляндией по версии болельщиков
Вингер открыл счет в важнейшей игре
10 октября 17:39
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком команды в игре отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (2:1). Футболист был удостоен приза «Лев матча».
Его обладатель определяется путем голосования среди болельщиков во время поединка. Предпочтение игроку отдали 60% респондентов.
Сразу за ним расположились два футболиста «сине-желтых». Вторым стал Роман Яремчук, забивший второй мяч команды (12%). Третий – Андрей Пятов (11%).
Напомним, Ярмоленко открыл счет в матче:
Ранее форвард сборной Финляндии Теему Пукки признался, что украинцы были лучше финнов на поле.
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