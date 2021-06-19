Ярмоленко прокомментировал слухи о его конфликте с Марлосом

Андрей Ярмоленко / Фото: Eurosport

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи о своем конфликте с Марлосом.

— Каждая сборная была по-своему сильной. В каждой сборной были хорошие исполнители. Я не могу сказать, что эта сборная сильнее тех, которые были 5 или 10 лет назад.

Неправильно так говорить. Сейчас у нас хорошее поколение футболистов, много молодых и талантливых игроков, которые чему-то учатся.

Прошу журналистов не придумывать истории про конфликты. У нас все хорошо. Поддерживаем друг друга.