Ярмоленко не продлит контракт с «Вест Хэмом»
Ярмоленко прокомментировал слухи о его конфликте с Марлосом
Вингер заявил, что все хорошо
Андрей Ярмоленко / Фото: Eurosport
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи о своем конфликте с Марлосом.
— В чем особенность этой сборной?
— Каждая сборная была по-своему сильной. В каждой сборной были хорошие исполнители. Я не могу сказать, что эта сборная сильнее тех, которые были 5 или 10 лет назад.
Неправильно так говорить. Сейчас у нас хорошее поколение футболистов, много молодых и талантливых игроков, которые чему-то учатся.
Прошу журналистов не придумывать истории про конфликты. У нас все хорошо. Поддерживаем друг друга.
Ранее стало известно, что Ярмоленко не продлит контракт с «Вест Хэмом».
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