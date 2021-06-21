Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе в «Шахтер»

Андрей – динамовец до мозга костей

Андрей Ярмоленко / фото - Eurosport

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, возможен ли его переход в донецкий «Шахтер».

Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: «Андрей, мы хотим тебя видеть в «Шахтере». Называй сумму».

«Сумма здесь ни при чем, деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал «нет». С огромным уважением отношусь к «Шахтеру», его болельщикам и президенту, который построил сумасшедшую команду, но так нельзя».

А если больше нет других вариантов, кроме «Шахтера»?

«Можно подождать. Это другое».

В истории футбола известны многие громкие случаи перехода игрока в стан главного врага своей родной команды: Луиш Фигу, Роналдо Назарио, Андреа Пирло. Но Ярмоленко не собирается так поступать. Хавбек выступал за «Динамо» с 2006 по 2017 год и даже побывал капитаном киевлян, так что путь в донецкий клуб для него точно закрыт.

Уже сегодня Андрей выведет национальную сборную на решающий матч группового этапа Евро-2020 против сборной Австрии.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.

Напомним, Ярмоленко рассказал о самом стыдном эпизоде в своей карьере.