Они там в АПЛ сошли с ума? Одноклубник Ярмоленко показал, как бьет свою кошку, и может угодить в тюрьму на пять лет
Ярмоленко просидел матч против «Уотфорда» в запасе
Команда украинца победила с минимальным перевесом
07:53
Фото: flashscore.com.uaВ 24-м туре Английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» взял верх над «Уотфордом» .
Хозяева забивали лишь однажды. Джаррод Боуэн прошел сквозь двух защитников, и мяч рикошетом от противника оказался в сетке ворот.
Примечательно, что тот же Боуэн дважды в матче попал в штангу. На 36-ой собственным ударом, на 85-ой – после перевода вратаря.
«Вест Хэм» с 40 очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.
АПЛ. 24-ый тур:
«Вест Хэм» – «Уотфорд» 1:0
Гол: Боуэн, 68
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 60), Боуэн.
«Уотфорд»: Фостер, Фемения (Нгакиа, 78), Кэткарт, Самир, Камара, Куцка, Клеверли (Жоао Педро, 77), Сиссоко, Кайембе (Луза, 77), Кинг, Деннис.
Упоминалось, что Ярмоленко может иметь проблемы с футбольной ассоциацией Англии.