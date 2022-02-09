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Ярмоленко просидел матч против «Уотфорда» в запасе

Команда украинца победила с минимальным перевесом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:53
Ярмоленко просидел матч против «Уотфорда» в запасе
Фото: flashscore.com.ua
В 24-м туре Английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» взял верх над «Уотфордом» .

Хозяева забивали лишь однажды. Джаррод Боуэн прошел сквозь двух защитников, и мяч рикошетом от противника оказался в сетке ворот.

Примечательно, что тот же Боуэн дважды в матче попал в штангу. На 36-ой собственным ударом, на 85-ой – после перевода вратаря.

«Вест Хэм» с 40 очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.


АПЛ. 24-ый тур:

«Вест Хэм» – «Уотфорд» 1:0

Гол: Боуэн, 68

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 60), Боуэн.

«Уотфорд»: Фостер, Фемения (Нгакиа, 78), Кэткарт, Самир, Камара, Куцка, Клеверли (Жоао Педро, 77), Сиссоко, Кайембе (Луза, 77), Кинг, Деннис.


Упоминалось, что Ярмоленко может иметь проблемы с футбольной ассоциацией Англии.


Максим Удовин
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Вест Хэм Уотфорд Андрей Ярмоленко

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