Ярмоленко провел юбилейный 30-й матч в отборах на ЧМ

Украина отобрала очки у Франции

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Матч против Франции (1:1) в отборе на ЧМ-2022 стал для вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко 30-м в отборах на чемпионаты мира.

Ярмоленко провел 6 матчей в квалификации ЧМ-2010, 12 – в квалификации ЧМ-2014, 10 – в квалификации ЧМ-2018 и 2 в отборе на ЧМ-2022.

Напомним, ничья с Францией стала 80-й для сборной Украины в ее истории.

Обзор матча Украина – Франция.