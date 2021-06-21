Ярмоленко рассказал, как подшучивает над Шевченко

Тренер тоже не прочь посмеяться после хорошей тренировки

Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко / фото - Football24

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, может ли он позволить себе подшутить над главным тренером национальной команды Андреем Шевченко:

«Конечно. Это какие-то маленькие подколы, когда он играет в квадрат, а пацаны помоложе стесняются ему что-то сказать, если он ошибается. А я говорю, что он выпадает, или еще что-то. Он смеется, улыбается – все нормально. Или когда он кому-то засунет и говорит: «Заходи». Я говорю: «Почему? Давай, Николаевич, ты заходи». Такое. Он вообще нормально это воспринимает, смеется с нами точно так же».

Ярмоленко даже успел поиграть со своим тренером вместе за «Динамо» и сборную страны, поэтому неудивительно, что между игроком и коучем такие теплые отношения.

Но сегодня команде предстоит со всей серьезностью подойти к матчу с Австрией, ведь на кону стоит выход коллектива в плей-офф Евро-2020. Украину устраивает даже ничья, но наставник заявил, что команда будет играть только на победу.

Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.