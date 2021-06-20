Ярмоленко, Роналду и Шик – в команде первых двух туров Евро-2020 от WhoScored

Вингер сборной Украины отличался результативными действиями в обоих матчах

Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

После первых двух туров группового этапа Евро-2020 вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко имеет оценку 7.7 от статистического портала WhoScored. Это позволяет 31-летнему игроку попасть в символическую сборную двух матчей.

Напомним, футболист отличился двумя голами и результативной передачей в матчах с Нидерландами (2:3) и Северной Македонией (2:1). Наивысшую оценку в команде получил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду – 8.3.