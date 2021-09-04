Ярмоленко: «С такими командами, как Франция, бесполезно пытаться играть первым номером»
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
— Игра с Казахстаном и Францией – две разные игры. С первыми мы должны были больше владеть мячом, атаковать, сегодня – обороняться, терпеть и ждать свой шанс.
Мы понимали перед игрой, что французы будут больше владеть мячом. Обороняться и ждать свой шанс.
— Это была игра вторым номером?
— Думаю, вы и все болельщики это видели. С такой командой, как Франция, бесполезно пытаться играть первым номером. На данный момент мы можем играть пока только так.
Мы все понимали, что игра с Казахстаном – это не тот результат, который нам нужен. Конечно мы получили порцию критики. И она была заслуженной. Понимали, что если проигрываем сегодня, то шансов у нас никаких не будет.
В следующих играх нужно побежать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на чемпионат мира.
— Правая нога в моменте с твоим ударом после розыгрыша углового – шикарна.
— Видишь, набираю. Годам к 40, может, забью. Это комбинация, которую мы наигрывали сегодня утром. Главный тренер просил, чтобы я делал вираж с ближней штанги на дальнюю.
Вторая комбинация со штрафным от Цыганкова – от предыдущего тренерского штаба. Он ее наигрывал. Мы решили попробовать ее. Я сказал Степаненко перед штрафным, чтобы он сделал блок, а Цыганкову с Шапаренко попробовать этот штрафной исполнить, потому что была свободная зона.
Атмосфера в команде хорошая, как и всегда. В сборной не может быть плохой атмосферы. Мы понимаем, куда мы приезжаем. Никто не обижается, все парни держатся вместе.
Нелегко приезжать к новому тренерскому штабу, с новыми требованиями. Полным составом мы собрались только за день до игры с Казахстаном. Тренерскому штабу не хватило времени сделать что-то новое.
На следующем сборе будет немного полегче. У Андрея Николаева одни требования, у Александра Васильевича – другие. Нужно привыкнуть.
Напомним, шикарный мяч в ворота Франции забил хавбек сборной Украины Николай Шапаренко.
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