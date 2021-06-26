Ярмоленко: «Мы настраиваемся на серьезную игру»
Ярмоленко: «Секрет нашего дуэта с Яремчуком прост»
Вингер и форвард приняли участие во всех 4-х голах сборной Украины на Евро-2020
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о секрете успеха дуэта с форвардом Романом Яремчуком. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
– В чем секрет вашего дуэта с Яремчуком?
– Секрет прост: Рома – хороший нападающий, который всегда открывается, ищет свои моменты, вот весь секрет.
Напомним, Украина сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.
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