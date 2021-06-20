Ярмоленко: «Суркис звонит и спрашивает: «Погулял?». Я: «Да.» Он: «Штраф – 50 тысяч долларов»

Бывший вингер «Динамо» рассказал о самом большом штрафе за всю карьеру

Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» рассказал о самом большом штрафе в своей карьере.

«50 000 долларов. Все по делу, Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я тогда пошел в ночной клуб, а у нас было правило, чтобы после 23.00 нас никто в городе не видел. Это вся Украина знает. Я думал, что меня никто не узнает, а я спокойненько схожу погулять. Такой возраст был, что хотелось где-то погулять. На следующий день прозвучал звонок на базе, сказали, что президент хочет со мной поговорить. Я взял трубку. Говорит: «Погулял?». Я: «Да.» Он: «Штраф столько-то». Это немножко отбило желание гулять. Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе мне, но не в этой истории. Есть штрафы за желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом».

Ранее Ярмоленко ответил на вопрос о возможном возвращении в киевский клуб.