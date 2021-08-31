Ярмоленко: «Требования в футболе всегда одинаковые – выходить и побеждать»
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями в преддверии матча отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Встреча состоится уже в среду, 1 сентября. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.
С новым тренером мы познакомились, хотя общались и до этого. Требования мы знаем, в футболе они всегда те же – выходить и побеждать. Мы работаем, чтобы выйти завтра на поле и победить. У нас были теоретические занятия, было две тренировки. С каждым днем мы понимаем друг друга все лучше.
Не знаю, проведу я сотый матч или нет, это знает главный тренер. Я буду готовиться. Я никогда не гнался за цифрами, 100 матчей – это не финальная точка, я не собираюсь останавливаться. Каждая игра за национальную сборную – как первая или последняя, каждая по-своему эмоциональна.
Я помню каждую встречу – и товарищескую, и официальную. Завтра будет очередной поединок – нужно выйти, отдать на поле все силы и, конечно, победить.
Искусственное покрытие отличается, наверное, мы и прилетели за два дня до поединка по этой причине. Вчера потренировались на искусственном поле, сегодня еще потренируемся. Думаю, завтра мы будем готовы играть на таком газоне.
Поле, хотя и искусственное, но одинаковое для двух команд. Все в наших руках. Нужно не смотреть на поле, на то, что играем на выезде. Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, мы должны побеждать, выбора у нас нет.
За игрой квалификации чемпионата мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Казахстан – Украина. Начало – в 17:00.
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