Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ярмоленко: «Требования в футболе всегда одинаковые – выходить и побеждать»

Вингер сборной Украины – о новом тренерском штабе
Футбол Сборная Украины
18:48
Ярмоленко: «Требования в футболе всегда одинаковые – выходить и побеждать»
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями в преддверии матча отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Встреча состоится уже в среду, 1 сентября. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.

С новым тренером мы познакомились, хотя общались и до этого. Требования мы знаем, в футболе они всегда те же – выходить и побеждать. Мы работаем, чтобы выйти завтра на поле и победить. У нас были теоретические занятия, было две тренировки. С каждым днем ​​мы понимаем друг друга все лучше.

Не знаю, проведу я сотый матч или нет, это знает главный тренер. Я буду готовиться. Я никогда не гнался за цифрами, 100 матчей – это не финальная точка, я не собираюсь останавливаться. Каждая игра за национальную сборную – как первая или последняя, ​​каждая по-своему эмоциональна.

Я помню каждую встречу – и товарищескую, и официальную. Завтра будет очередной поединок – нужно выйти, отдать на поле все силы и, конечно, победить.

Искусственное покрытие отличается, наверное, мы и прилетели за два дня до поединка по этой причине. Вчера потренировались на искусственном поле, сегодня еще потренируемся. Думаю, завтра мы будем готовы играть на таком газоне.

Поле, хотя и искусственное, но одинаковое для двух команд. Все в наших руках. Нужно не смотреть на поле, на то, что играем на выезде. Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, мы должны побеждать, выбора у нас нет.

За игрой квалификации чемпионата мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Казахстан – Украина. Начало – в 17:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Ярмоленко сборная Казахстана (футбол) Александр Петраков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»
Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»
Футбол Сборная Украины
19:33
Петраков: «Неудачно сыграем с Казахстаном – практически выбываем из гонки»
Петраков: «Неудачно сыграем с Казахстаном – практически выбываем из гонки»
Футбол Сборная Украины
18:29
Яремчук – в строю. Харатин присоединится к сборной после Казахстана
Яремчук – в строю. Харатин присоединится к сборной после Казахстана
Футбол Сборная Украины
18:08
Езерский: «Петраков дал очень много информации по поводу игроков»
Езерский: «Петраков дал очень много информации по поводу игроков»
Футбол Сборная Украины
16:23
Отбор на ЧМ-2022. Казахстан – Украина. Онлайн трансляция
Отбор на ЧМ-2022. Казахстан – Украина. Онлайн трансляция
Футбол Сборная Украины
12:31
Как прошла первая тренировка сборной Украины в Казахстане
Как прошла первая тренировка сборной Украины в Казахстане
Футбол Сборная Украины
11:55

Новости: Футбол

«Челси» арендует лидера «Атлетико» за 5 миллионов евро
«Челси» арендует лидера «Атлетико» за 5 миллионов евро
Примерa (Испания)
21:20
У Трубина появился собственный логотип
У Трубина появился собственный логотип
Украинская Премьер-лига
20:54
Кополовец: «Мастерство и чуйка Кобина сыграли свою роль с «Шахтером»
Кополовец: «Мастерство и чуйка Кобина сыграли свою роль с «Шахтером»
Украинская Премьер-лига
20:32
«Думал моя карьера и моя жизнь подошли к концу». Драматичная история новичка «Динамо»
Тема дня
«Думал моя карьера и моя жизнь подошли к концу». Драматичная история новичка «Динамо»
Украинская Премьер-лига
20:20
Не Мбаппе. «Реал» объявил о подписании молодой звезды Лиги 1
Не Мбаппе. «Реал» объявил о подписании молодой звезды Лиги 1
Примерa (Испания)
20:19
Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Результаты матчей 1/32 финала Кубка Украины
Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Результаты матчей 1/32 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
19:52
Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»
Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»
Сборная Украины
19:33
После трансфера Витиньо вингер «Динамо» отправился в аренду
После трансфера Витиньо вингер «Динамо» отправился в аренду
Украинская Премьер-лига
19:13
Ярмоленко: «Требования в футболе всегда одинаковые – выходить и побеждать»
Ярмоленко: «Требования в футболе всегда одинаковые – выходить и побеждать»
Сборная Украины
18:48
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
36
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
12:52
3
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
1
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Все новости