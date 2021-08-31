Ярмоленко: «Требования в футболе всегда одинаковые – выходить и побеждать»

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мыслями в преддверии матча отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Встреча состоится уже в среду, 1 сентября. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.

Не знаю, проведу я сотый матч или нет, это знает главный тренер. Я буду готовиться. Я никогда не гнался за цифрами, 100 матчей – это не финальная точка, я не собираюсь останавливаться. Каждая игра за национальную сборную – как первая или последняя, ​​каждая по-своему эмоциональна.

Я помню каждую встречу – и товарищескую, и официальную. Завтра будет очередной поединок – нужно выйти, отдать на поле все силы и, конечно, победить.

Искусственное покрытие отличается, наверное, мы и прилетели за два дня до поединка по этой причине. Вчера потренировались на искусственном поле, сегодня еще потренируемся. Думаю, завтра мы будем готовы играть на таком газоне.

Поле, хотя и искусственное, но одинаковое для двух команд. Все в наших руках. Нужно не смотреть на поле, на то, что играем на выезде. Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, мы должны побеждать, выбора у нас нет.