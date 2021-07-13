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Ярмоленко убегает из Лондона в «Фенербахче». Когда-то там спасался Ребров – взял историческое чемпионство

Капитан сборной Украины может добавить «канарейкам» на эмблему еще одну звезду
Футбол Украинские легионеры
15:06
Ярмоленко убегает из Лондона в «Фенербахче». Когда-то там спасался Ребров – взял историческое чемпионство История
Андрей Ярмоленко / Фото - tbrfootball.com

Если перед чемпионатом Европы по его поводу были серьезные опасения, то по окончанию турнира необходимо признать – Андрей Ярмоленко капитан сборной Украины не только по статусу, но и по игре.

В составе команды Андрея Шевченко вингер был железобетонным игроком основы. Если брать в учет не только само Евро, а и товарищеские матчи, то за месяц Ярмоленко провел на поле 606 минут. Для сравнения, за весь клубный сезон в «Вест Хэме» отыграл всего 844.

Причем, в футболке сборной он, в среднем, совершал результативное действие каждые 110 минут. Весьма впечатляет.

Но только не Дэвида Мойеса. В СМИ пишут, что главный тренер «молотобойцев» все равно не видит 31-летнего украинца в своих планах на следующий сезон. Как итог, Ярмоленко готов покинуть команду.

Главный претендент на нападающего – «Фенербахче». В Турции украинцу предлагают хорошую зарплату – 4 миллиона евро, – но, помимо этого, говорят, что главный тренер команды Витор Перейра действительно хочет видеть украинца в команде.

«Вест Хэм» тоже упираться не станет – ради разгрузки зарплатной ведомости готов отпустить игрока бесплатно, хотя контракт с ним истекает только по окончанию следующего сезона. А в свое время клуб заплатил за украинца 20 миллионов евро. Впрочем, для лондонцев это нормальная практика.

Сейчас все ждут решения Ярмоленко. После Евро он с семьей отправился в отпуск (абсолютно заслуженный). По возвращению из Черногории станет ясно сменит ли вингер клуб.

В Турции украинца уже ждут:

Украинский футбол с «Фенербахче» кое-что да связывает. «Динамо» и «Шахтер» не стеснялись останавливать турков в квалификации Лиги чемпионов – в 2006 и 2015 годах соответственно. А «Заря» с «канарейками» дебютировала в группе Лиги Европы – гол Симона Кьера на последних минутах до сих пор в памяти.

Но, давайте не о плохом. У Андрея Шевченко 100 матчей в Лиге чемпионов, 48 голов. У нашего нападающего было четыре дубля, один хет-трик и также один покер. В ворота именно «Фенербахче»:

Кстати, максимум «канареек» в Лиге чемпионов – четвертьфинал в 2008 году. Тогда они уступили «Челси». Ну а в Лиге Европы в 2013 году добрались до полуфинала, где проиграли «Бенфике». Интересно, что и лондонцы, и лиссабонцы в тех турнирах вышли в финал. А там уступили.

Но сейчас не об этом, а о возможном трансфере.

Не так давно в Стамбул в аренду ездил Александр Караваев, сосед Ярмоленко по правому флангу в сборной Украины. У экс-игрока «Зари» не очень сложились отношения с Диком Адвокатом и, в итоге, пришлось возвращаться в Украину. Впрочем, может это и к лучшему – в прошлом сезоне с «Динамо» удалось зацепить внутренний требл.

Но, все же, история другого украинского игрока на «Шюкрю Сараджоглу» более показательна. Сергею Реброву в свое время тоже пришлось бежать из негостеприимного Лондона.

Нападающий «Динамо» перебрался в «Тоттенхэм» за 11 миллионов фунтов и в первом сезоне забил добротные девять мячей. Правда, это ему не очень помогло. В межсезонье «шпоры» сменили тренера и вместо Джорджа Грэма, желавщего видеть в своей команде Реброва, пришел Гленн Ходдл, с которым взаимопонимание наладить не получилось.

«Ходдл разбил мое сердце и мою карьеру. Я на 100% уверен, что если был он никогда не пришел в «Тоттенхэм», то я стал бы здесь большой звездой. У меня был хороший первый сезон, но с его появлением все поменялось».

Вы понимаете, каких масштабов был конфликт, если украинец не боялся так открыто говорить об этом в СМИ. В итоге, руководство клуба решило отдать футболиста в аренду на полтора года. Так Ребров попал в «Фенербахче».

«Я готов занять свое место в команде. В конце сезона мы будем чемпионами – не сомневайтесь».

Не угадал. Хотя... он ведь не сказал по окончании какого именно сезона. Украинец пришел в команду, которая шла в топ-4, но под конец кампании посыпалась, уволила тренера и финишировала очень низко – шестой.

Но в межсезонье команду возглавил Кристоф Даум и теперь уже «Фенербахче» удалось выиграть Суперлигу – заслужить свою третью звезду (по одной за каждые пять чемпионство).

Правда, Ребров в той команде не играл роль первой скрипки. Из 32 матчей чемпионата только 6 начинал в основе, только три отыграл от свистка до свистка. И, соответственно, голами тоже радовал нечасто. За полтора сезона в Стамбуле удалось наколотить пять мячей: по два в каждом сезоне чемпионата и еще один ֪– в Кубке.

Все голы Сергея Реброва за «Фенербахче»:

В итоге, турки не стали выкупать контракт украинца у «Тоттенхэма» – он свободным агентом, на сезон перебрался в «Вест Хэм», а затем вернулся в «Динамо» и завершил карьеру двумя чемпионскими сезонами в «Рубине».

Ярмоленко, если поедет в Турцию, то тоже за чемпионством. В прошлом сезоне «Фенербахче» стал третьим в Суперлиге, но отстал от первого места всего на два очка (да, там был безумный сезон). Цель команды, в составе которой выступают Месут Озил, Луис Густаво, Диего Перотти и наш хороший знакомы Хосе Соса, – взять золотые медали.

Ребров принес «канарейкам» третью звезду, а Ярмоленко может подарить четвертую. Лишь один удачный сезон отделяет желто-темно-синих от юбилейного двадцатого чемпионства.

Ну а после этого уже можно красиво завершать карьеру в «Динамо». Или, по примеру, Реброва-тренера, сигануть в ОАЭ или Саудовскую Аравию.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Фенербахче (футбол) Вест Хэм

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