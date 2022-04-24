Без Малиновского, но с Ярмоленко. Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2021/22
Ярмоленко ушел с поля и «Челси» забил. «Вест Хэм» проиграл без украинца
Пулишич забил на последних минутах
20:04
Фото: Twitter
В 34-м туре АПЛ «Челси» в родных стенах переиграл «Вест Хэм».
Отметим, что украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел на поле 73 минуты, после чего был заменен на Боуэна.
А вырвал победу «Челси» на 90-й минуте, отличился Кристиан Пулишич.
АПЛ, 34-й тур
«Челси» – «Вест Хэм» 1:0
Гол: Пулишич, 90
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Алонсо, Лофтус-Чик (Зиеш, 76), Жоржиньо, Канте, Маунт, Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулишич, 76).
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Крессуэлл, Джонсон, Масуаку, Ярмоленко (Боуэн, 73), Нобл (Райс, 62), Соучек, Форнальс, Бенрахма (Лансини, 78).
Предупреждение: Алонсо (82).
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