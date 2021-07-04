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Ярмоленко: «. В каждом матче вся команда играла только на победу»

Лидер национальной команды поблагодарил болельщиков за поддержку

Футбол Евро-2020
21:50
Ярмоленко: «. В каждом матче вся команда играла только на победу»
Андрей Ярмоленко / Фото: instagram

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко в Instagram прокомментировал вылет команды из Евро-2020 на стадии четвертьфинала.

«Наше путешествие по Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции! Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее!»

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 заработала 16 млн евро.

Карен Агабекян
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Теги

Андрей Ярмоленко сборная Украины (футбол)

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