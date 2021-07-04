Ярмоленко выбирает между двумя турецкими грандами
Ярмоленко: «. В каждом матче вся команда играла только на победу»
Лидер национальной команды поблагодарил болельщиков за поддержку
Андрей Ярмоленко / Фото: instagram
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко в Instagram
прокомментировал вылет команды из Евро-2020 на стадии четвертьфинала.
«Наше путешествие по Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции! Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее!»
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 заработала 16 млн евро.