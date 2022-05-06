Ярмоленко не вийде в основі «Вест Хему» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»
Ярмоленко відіграв 8 хвилин в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»
Українець не зміг допомогти своїй команді вийти в вирішальний матч турніру
08:21
Андрій Ярмоленко / Фото - besoccer.comУкраїнський вінгер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 87-й хвилині матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта».
Гравець збірної України замінив чеха Владіміра Цоуфала. На той момент його команда програвала 0:1. З урахуванням компенсованого часу 32-річний футболіст відіграв 8 хвилин.
Ярмоленко не зміг допомогти своїй команді. Рахунок до кінця матчу залишився незмінним – 1:0 на користь німецького клубу.
Нагадаємо, що суперником «Айнтрахта» у фіналі стане «Рейнджерс». Гра відбудеться 18 травня.
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