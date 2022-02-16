Ярмоленко: «Всегда гордился тем, что я – украинец»

Хавбек «Вест Хэма», Миколенко, Цыганков и другие бывшие и нынешние игроки «Динамо» записали видео в честь Дня единения

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Футболисты киевского «Динамо» записали видео в честь Дня единения. Игроки назвали населенные пункты, откуда они родом, и выразили гордость тем, что их родина – Украина.

Помимо нынешних футболистов столичного клуба, высказались экс-игроки «бело-синих» Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко. Также принял участие хорватский ассистент главного тренера Огнен Вукоевич.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не намерен покидать Украину в связи с ситуацией в стране.