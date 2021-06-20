Ярмоленко: «Я недоволен своей ролью в «Вест Хэме»

Андрей Ярмоленко / Фото: Twitter

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» признался, что хочет играть больше в своем клубе.

От этого не застрахован ни один футболист. Я не понимаю, почему получаю травмы. Может возраст, возможно специфика организма такая, ибо до 28 лет у меня не было ни одного серьезного повреждения.

Читал, что мой организм не выдержал нагрузки. Но о чем идет речь, если за «Динамо» я проводил по 50 игр в год, а за «Вест Хэме» – 5 игр, условно, и все равно получаю травмы.

Во время восстановления я делаю все необходимые упражнения. Пробую все, что только возможно. В организме хватает всех витаминов.

Повторюсь, я недоволен своей ситуацией в команде. Хочу играть в футбол, потому что я люблю это дело. Эмоционально мне тяжело сидеть на скамейке».