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Ярмоленко: «Якщо говорити про завершення кар’єри, то мені хотілося б завершити її саме в «Динамо»

Вінгер «Вест Хема» – про можливе повернення в київський клуб
Футбол Украинские легионеры
08:24
Ярмоленко: «Якщо говорити про завершення кар’єри, то мені хотілося б завершити її саме в «Динамо»
Андрій Ярмоленко / Фото - topmercato.com
Український півзахисник «Вест Хема» Андрій Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу «Вацко on air» поділився думкою стосовно можливого повернення у київське «Динамо».

«Не буду брехати. Я скажу так: «Динамо» було до війни, я серйозно замислювався над тим, щоб повернутися. Зараз я на зв’язку з президентом клубу, з усіма гравцями. Це найрідніша команда в моєму житті, команда №1 для мене. Звісно, якщо говорити про завершення кар’єри, то мені хотілося б завершити її саме в цій команді».


«Але поки в мене є сили та здоров’я, я хочу продовжувати грати в футбол на високому рівні. Тим більше ніхто не знає, що буде з наступним чемпіонатом України. Мені хочеться повернутися до «Динамо», але в мене є кар’єра, якої залишилося не так багато. Мені хочеться пограти та насолодитися футболом. В останні 2-3 роки я грав не так багато, як мені хотілося. Я скучив за грою кожною тижня, за двома матчами на тиждень. Я скучив за цією втомою».


«Знаю футболістів, які в 32 роки вже ледь ходили, але по собі відчуваю, що в мене купа емоцій. Я чекаю матчів збірної наче якийсь турнір новорічний, коли мені було 10 років, чи принесе мені щось Дід мороз. Зараз в мене таке ж відчуття. Поки воно є, я хочу грати в футбол та приносити користь. Якщо не буду приносити, треба йти відпочивати».


Напередодні повідомлялося, що Ярмоленко влітку може може підписати контракт з «Севільєю».

Нагадаємо, українець підтвердив, що залишає «Вест Хем».
Владимир Кириченко
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Динамо Киев

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