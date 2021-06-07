Официально. «Ференцварош» заменил Реброва экс-тренером Ярмоленко
Ярмоленко забил 40-й мяч за сборную Украины
Он оформил дубль в матче с Кипром
21:53
Фото: УАФ
Украина разгромила Кипр (4:0) в товарищеском матче.
Дубль в матче оформил Андрей Ярмоленко. На его счету уже 40- мячей за национальную команду.
До рекордсмена – Андрея Шевченко Ярмоленко осталось забить восемь голов.
Позади Ярмоленко пока Евгений Коноплянка с 21-м голом. Из действующих игроков «сине-желтых» ближе всех Роман Яремчук. У него семь голов.