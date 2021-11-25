Ярмоленко выйдет в старте «Вест Хэма» на матч Лиги Европы
Ярмоленко забил первый мяч в сезоне за «Вест Хэм»
Вингер отличился в воротах «Рапида» в Лиге Европы
25 ноября 20:44
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко совершил первое результативное действие в этом сезоне в составе «молотобойцев».
Ярмоленко открыл счет на 40-й минуте матча после флангового навеса от Влашича. Украинец забил головой.
Сейчас в матче перерыв, «Вест Хэм» побеждает 2:0. Ярмоленко также заработал пенальти.
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