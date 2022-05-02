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Ярмоленко забив м'яч та віддав гольову передачу у матчі за молодіжку «Вест Хема»
Українець зіграв у другому матчі за два дні
22:58
Андрій Ярмоленко / Фото: Вест Хем
Український півзахисник «Вест Хема» Андрій Ярмоленко зіграв за команду U-23 проти «Дербі Каунті» (5:0) в другій Прем’єр-лізі.
На 28-й хвилині Ярмоленко зробив рахунок 3:0, а на 60-й віддав результативну передачу на партнера.
Зазначимо, що 1 травня Ярмоленко відіграв 13 хвилин за першу команду у матчі з «Арсеналом»
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