Ярмоленко, Роналду и Шик – в команде первых двух туров Евро-2020 от WhoScored
Ярмоленко: «Забивать – работа атакующих игроков. Но наша оборона также здорово играла»
Вингер сборной Украины прокомментировал свою результативность на Евро-2020
13:47
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свою результативность на Евро-2020. Игрок отличился двумя голами и результативной передачей в матчах с Нидерландами (2:3) и Северной Македонией (2:1). Слова представителя «Вест Хэма» передает пресс-служба UEFA.
Это наша работа как атакующих игроков – создавать моменты и забивать. Мы играем на команду. Слава Богу, нам удается отдавать и забивать.
Но я бы не стал выделять только тех, кто забивает голы и отдает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону – как здорово они играли. Вы могли видеть, что все парни боролись и отрабатывали, отдавали все силы.
Ярмоленко вошел в команду первых двух туров Евро-2020 по версии WhoScored.