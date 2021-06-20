Ярмоленко: «Забивать – работа атакующих игроков. Но наша оборона также здорово играла»

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал свою результативность на Евро-2020. Игрок отличился двумя голами и результативной передачей в матчах с Нидерландами (2:3) и Северной Македонией (2:1). Слова представителя «Вест Хэма» передает пресс-служба UEFA.

Но я бы не стал выделять только тех, кто забивает голы и отдает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону – как здорово они играли. Вы могли видеть, что все парни боролись и отрабатывали, отдавали все силы.