Ярмоленко: «Жизнь в Европе представлял себе по-другому»

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал в эфире «Вацко Live» о трудностях с адаптацией после переезда из Киева в Дортмунд. Футболист играл в «Боруссии» с 2017 по 2018 годы.

Я приехал в Дортмунд и мне сказали: «Вот гостиница. Первое время будешь жить здесь». Без проблем. В Киеве я жил в шикарной квартире, а тут – две комнаты по 7 – 8 квадратных метров. На кухне – остатки еды после предыдущего арендатора, которые даже не убрали. Но это мелочи.

Я хотел перевезти семью и думал, что клуб как-то поможет мне в поисках жилья и в прочих бытовых вопросах. Но в клубе мне сказали, чтобы я занимался всем этим сам.

Вторая проблема – незнание языка. Я в Киеве учил английский, занимался, но когда ты переезжаешь в другую страну, то понимаешь, что это абсолютно другой менталитет. Другие шутки. Мне не хватало словарного запаса, чтобы красиво изъясняться. Я понимал, что мне говорят, но сам говорить не мог. В раздевалке команда общалась на немецком, ты не понимал, о чем люди разговаривают.