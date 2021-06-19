Ярославский: «4 миллиона долларов хватит только, чтобы болтаться внизу таблицы»

Александр Ярославский / Фото - DCH

Бизнесмен Александр Ярославский в интервью пресс-службе «Металлиста» ответил на вопрос о бюджете клуба.

Раз мы поставили задачу играть в еврокубках, то бюджет – это точно не 5 млн долларов, а гораздо больше. Пока говорить нет смысла, потому что я словами только нагоню цену футболистам. Когда они услышат, какой бюджет, у Красникова возникнут вопросы.