Ярославский раскрыл секрет, когда «Металлист» начнет представлять новичков
Ярославский: «4 миллиона долларов хватит только, чтобы болтаться внизу таблицы»
Бизнесмен рассказал о бюджете харьковского «Металлиста»
21:13
Александр Ярославский / Фото - DCH
Бизнесмен Александр Ярославский в интервью пресс-службе «Металлиста» ответил на вопрос о бюджете клуба.
Если мы говорим о еврокубках, то 2 – 3 и даже 4 миллионами долларов тут не отделаешься. Этих средств хватит, чтобы болтаться где-то в нижней части турнирной таблицы. Но это не наш путь, не наши цели и задачи.
Раз мы поставили задачу играть в еврокубках, то бюджет – это точно не 5 млн долларов, а гораздо больше. Пока говорить нет смысла, потому что я словами только нагоню цену футболистам. Когда они услышат, какой бюджет, у Красникова возникнут вопросы.
Ярославский также рассказал, когда «Металлист» начнет представлять новичков.
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