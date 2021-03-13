«Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
Ярославский: «Челси» рассматривал Ярмоленко, Тайсона»
Экс-президент «Металлиста» признался, что с ним связывался Абрамович по игрокам
Тайсон / Фото: ФК Металлист
Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский вспомнил в BurBuzz об интересе «Челси» к Андрею Ярмоленко и Тайсону.
«Иногда Абрамович мне задавал вопросы по какому-то игроку: «Спроси у Красникова». Женя мне писал оценки, и я Роману отсылал. Всегда было стопроцентное попадание.
«Челси» рассматривал Ярмоленко, Тайсона смотрели. Кстати, напрасно они Тайсона не взяли тогда».
Тайсон может вернуться в «Интернасьональ».
Ярмоленко может покинуть «Вест Хэм» летом.
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