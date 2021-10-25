Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 3
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Окончен
16:00 Брентфорд - Лестер 1:2 Окончен
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион 3:2 Окончен
18:00 Монако - Монпелье 3:1 Окончен
21:45 Марсель - ПСЖ 0:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер 2:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе 1:1 Окончен
16:00 Верона - Лацио 4:1 Окончен
19:00 Рома - Наполи 0:0 Окончен
21:45 Интер - Ювентус 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте 5:3 Окончен
17:15 Барселона - Реал 1:2 Окончен
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т 2:0 Окончен
15:30 Ужгород - Олимпик 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Подолье 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай 2:2 Окончен
17:00 Динамо - СК Днепр-1 2:0 Окончен
19:30 Заря - Колос 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2 Окончен
18:30 Оболонь - Агробизнес -:- Запланирован
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа -:- Запланирован
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован

Ярославский: «Даю слово – «Металлист» больше никогда не исчезнет с футбольной карты Украины»

Президент харьковского клуба обратился к детям
Футбол Первая лига
18:22
Ярославский: «Даю слово – «Металлист» больше никогда не исчезнет с футбольной карты Украины»
Александр Ярославский / Фото: УНИАН

Президент «Металлиста» Александр Ярославский во время открытия академии клуба обратился к детям, которые являются членами академии.

«Дорогие дети. Мы старались для вас сделать эти поля, чтобы вы получали здесь удовольствие и получили путевку в жизнь. Надеюсь, вы с этих полей перейдете со временем на соседнее поле и будете радовать себя, своих родителей, харьковчан, гостей и огорчать команды, которые будут приезжать играть против вас.

Мы старались от всей души. Здесь 14 полей, которые застелены известнейшим покрытием немецкой фирмы. Обещали нам, что 20 лет минимум эти поля выдержат любые испытания, любые тренировки.

Мы провели практически в первозданное состояние стадион. За три месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, привели вид в порядок. То есть мы возвращаем «Металлист» не только бренд или название, мы суть «Металлиста» возвращаем.

Возвращаем инфраструктуру, любовь харьковчан назад. Даю вам слово – больше никогда «Металлист» не исчезнет с футбольной карты Украины».


Ранее Ярославский рассказал о новой должности Папа Гуйе в «Металлисте».

Источник: Бомбардир Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Ярославский Металлист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплате экс-игрокам «Металлиста»
Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплате экс-игрокам «Металлиста»
Футбол Первая лига
15:00
Стало известно, какую должность получил Папа Гуйе в «Металлисте»
Стало известно, какую должность получил Папа Гуйе в «Металлисте»
Футбол Первая лига
11:36
Первая лига. «Металлист», «Олимпик» и «Краматорск» добыли важные победы
Первая лига. «Металлист», «Олимпик» и «Краматорск» добыли важные победы
Футбол Первая лига
24 октября 20:35
Ярославский опроверг связь открытия академии «Металлиста» с выборами в Харькове
Ярославский опроверг связь открытия академии «Металлиста» с выборами в Харькове
Футбол Первая лига
24 октября 19:56
«Металлист» предложил 2 миллиона евро за имевшего проблемы с дисциплиной вингера «Сан-Паулу»
«Металлист» предложил 2 миллиона евро за имевшего проблемы с дисциплиной вингера «Сан-Паулу»
Футбол Первая лига
23 октября 15:32
Экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» объявил о завершении карьеры
Экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» объявил о завершении карьеры
Футбол Первая лига
22 октября 18:54

Новости: Футбол

Шандор обслужит матч «Шахтера», а Коваленко – «Динамо». Все назначения на игры 1/8 финала Кубка Украины
Шандор обслужит матч «Шахтера», а Коваленко – «Динамо». Все назначения на игры 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
18:58
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
Кубок Украины по футболу
18:50
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Кубок Украины по футболу
18:46
Ярославский: «Даю слово – «Металлист» больше никогда не исчезнет с футбольной карты Украины»
Ярославский: «Даю слово – «Металлист» больше никогда не исчезнет с футбольной карты Украины»
Первая лига
18:22
Полузащитник «Десны»: «Сбрею бороду, если мы не выйдем в еврокубки»
Полузащитник «Десны»: «Сбрею бороду, если мы не выйдем в еврокубки»
Украинская Премьер-лига
18:11
Не какое-то там Класико, а действительно лучший матч выходных. Команда чемпиона горела 0:2 к 80-й минуте, но вырвала победу
Послесловие
Не какое-то там Класико, а действительно лучший матч выходных. Команда чемпиона горела 0:2 к 80-й минуте, но вырвала победу
Лига 1 (Франция)
17:54
Беседин: «Луческу постоянно говорит, что ждет меня»
Беседин: «Луческу постоянно говорит, что ждет меня»
Украинская Премьер-лига
17:05
Гармаш вызван в сборную Украины впервые за 4 года
Гармаш вызван в сборную Украины впервые за 4 года
Украинская Премьер-лига
16:47
Петраков вызвал в сборную Украины Малиновского, Коваленко и Гармаша
Петраков вызвал в сборную Украины Малиновского, Коваленко и Гармаша
Сборная Украины
16:34
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсона нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсона нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости