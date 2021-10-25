Ярославский: «Даю слово – «Металлист» больше никогда не исчезнет с футбольной карты Украины»

Александр Ярославский / Фото: УНИАН

Президент «Металлиста» Александр Ярославский во время открытия академии клуба обратился к детям, которые являются членами академии.

Мы старались от всей души. Здесь 14 полей, которые застелены известнейшим покрытием немецкой фирмы. Обещали нам, что 20 лет минимум эти поля выдержат любые испытания, любые тренировки.

Мы провели практически в первозданное состояние стадион. За три месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, привели вид в порядок. То есть мы возвращаем «Металлист» не только бренд или название, мы суть «Металлиста» возвращаем.

Возвращаем инфраструктуру, любовь харьковчан назад. Даю вам слово – больше никогда «Металлист» не исчезнет с футбольной карты Украины».