Ярославский: «Даю слово – «Металлист» больше никогда не исчезнет с футбольной карты Украины»
Президент «Металлиста» Александр Ярославский во время открытия академии клуба обратился к детям, которые являются членами академии.
«Дорогие дети. Мы старались для вас сделать эти поля, чтобы вы получали здесь удовольствие и получили путевку в жизнь. Надеюсь, вы с этих полей перейдете со временем на соседнее поле и будете радовать себя, своих родителей, харьковчан, гостей и огорчать команды, которые будут приезжать играть против вас.
Мы старались от всей души. Здесь 14 полей, которые застелены известнейшим покрытием немецкой фирмы. Обещали нам, что 20 лет минимум эти поля выдержат любые испытания, любые тренировки.
Мы провели практически в первозданное состояние стадион. За три месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, привели вид в порядок. То есть мы возвращаем «Металлист» не только бренд или название, мы суть «Металлиста» возвращаем.
Возвращаем инфраструктуру, любовь харьковчан назад. Даю вам слово – больше никогда «Металлист» не исчезнет с футбольной карты Украины».
Ранее Ярославский рассказал о новой должности Папа Гуйе в «Металлисте».
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