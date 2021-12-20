Хавбек «Металлиста» назвал фактор, который может помочь пройти «Зарю» в Кубке
Ярославский готовит бомбу. Тайсон в ближайшие трансферные окна вернется в «Металлист»
Бразилец выступал за харьковчан с 2010 по 2013 годы
10:33
Тайсон / Фото - ФК Металлист
Полузащитник «Интернасьонала» Тайсон вернется в «Металлист». Об этом сообщает Telegram-канал «Тайны футбола».
По информации источника, трансфер, скорее всего, состоится уже летом 2022 года. Также существует небольшая вероятность перехода в ближайшее трансферное окно.
Тайсон выступал за «Металлист» с 2010-го по 2013 годы. За это время он успел провести 83 матча, отличившись 20 голами и 26 результативными передачами.
Сам бразилец заявил о желании вернуться в клуб. Теперь следует ожидать подтверждения перехода от харьковского клуба.
После 20 туров «Металлист» с 11-очковым отрывом лидирует в Первой лиге.
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