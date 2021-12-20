Ярославский готовит бомбу. Тайсон в ближайшие трансферные окна вернется в «Металлист»

Бразилец выступал за харьковчан с 2010 по 2013 годы

Тайсон / Фото - ФК Металлист

Полузащитник «Интернасьонала» Тайсон вернется в «Металлист». Об этом сообщает Telegram-канал «Тайны футбола».

По информации источника, трансфер, скорее всего, состоится уже летом 2022 года. Также существует небольшая вероятность перехода в ближайшее трансферное окно.

Тайсон выступал за «Металлист» с 2010-го по 2013 годы. За это время он успел провести 83 матча, отличившись 20 голами и 26 результативными передачами.

Сам бразилец заявил о желании вернуться в клуб. Теперь следует ожидать подтверждения перехода от харьковского клуба.

После 20 туров «Металлист» с 11-очковым отрывом лидирует в Первой лиге.