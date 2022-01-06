Ярославский назвал задачу Красникова в «Металлисте»
Ярославский: «Металлист» смотрел многих футболистов, которые сейчас стали топами. Один из них – ветеран «Барселоны»
Жорди Альба мог выступать за харьковский клуб
Александр Ярославский / Фото: Twitter
Президент «Металлиста» Александр Ярославский вспомнил о мощном скаутинге клуба 10 лет назад.
«Мы смотрели многих футболистов, которые сейчас стали топами. Один из них – Жорди Альба, который сейчас выступает в «Барселоне».
Ранее Ярославский намекнул, что хотел бы вернуть Тайсона в «Металлист».
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