Ярославский: «На сегодня в Украине нельзя так, чтобы клуб не был убыточным проектом»

Александр Ярославский / Фото: ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в шоу «Бомбардир» заявил, что на сегодняшний день в Украине футбольный клуб не может быть не убыточным.

– На сегодня, нет. Даже несмотря на тот период, когда я финансировал клуб и продал его. Курченко, я и близко не вернул тех денег, которые потратил на «Металлист» того времени.

– Почему у нас так в Украине?

– А сколько у нас телеправа стоят? Ничего. Сколько билет стоит? Ничего не стоит. В Англии билет стоит 100 фунтов: если брать VIP, то от 60 до 100 фунтов. Сколько у нас? 5 гривен, или и того меньше? В 11-м туре на все матчи УПЛ пришли 21 тысяча человек – это же не посещаемость.

Коммерческая составляющая – это болельщики, атрибутика и ТВ-права. В Англии команда, что вылетает, получает 100 миллионов фунтов. Понятно, что там можно покупать клуб и инвестировать. Из этого нам и надо исходить.

– Что нам нужно?

– Нам надо делать, что мы делаем, – строить стадионы, базы, заниматься футболом. И оно придет: бей вперед – комбинация вперед