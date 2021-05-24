Официально. Михайличенко – первый вице-президент УАФ. Известны задачи
Ярославский награжден медалью «За заслуги» от УАФ
В организации отметили вклад экс-президента «Металлиста» в харьковский футбол
Ярославский и Павелко / Фото - Facebook президента УАФ
Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский на XXIV Конгрессе УАФ был награжден медалью «За заслуги». Об этом сообщил глава организации Андрей Павелко, подводя итоги мероприятия на своей странице в Facebook.
Спасибо за многолетнюю преданность футболу и поздравляю с полученной сегодня медалью «За заслуги» УАФ опытного футбольного управленца Александра Ярославского. Желаю ему и всем болельщикам Харькова скорейшего возрождения любимого клуба – ФК «Металлист»!
Напомним, накануне официально на пост первого вице президента УАФ был назначен Алексей Михайличенко.
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