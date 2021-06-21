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Ярославский назвал цели «Металлиста» на следующий сезон

Президент верит, что команда способна выйти в Лигу Европы
Футбол Первая лига
20:19
Ярославский назвал цели «Металлиста» на следующий сезон
Александр Ярославский / Фото: Twitter

Президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал цели команды на следующий сезон. Его слова приводит пресс-служба клуба.

– В конце мая после долгого перерыва вы снова побывали на трибуне стадиона, посетив игру с «Кривбассом». Скажите, ждать ли вас теперь на каждом матче?

– Во-первых, я благодарен болельщикам за то, что они так поддержали на тот момент еще «Металл», а фактически уже «Металлист». Я практически ни одного матча не пропустил с 2005 по 2012 год, был на всех выездных играх и, естественно, на всех домашних.

– Какие цели на этот сезон? Чемпионство в первой лиге?

– Будем стараться. Цель на этот сезон – выйти в премьер-лигу. А дальше – Лига Европы. Пока Лига Европы.


Ранее сообщалось, что «Металлист» подписал двух игроков «Александрии».

Петр Приходько
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Теги

Александр Ярославский Металлист

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