Ярославский назвал цели «Металлиста» на следующий сезон

Александр Ярославский / Фото: Twitter

Президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал цели команды на следующий сезон. Его слова приводит пресс-служба клуба.

– Во-первых, я благодарен болельщикам за то, что они так поддержали на тот момент еще «Металл», а фактически уже «Металлист». Я практически ни одного матча не пропустил с 2005 по 2012 год, был на всех выездных играх и, естественно, на всех домашних.

– Какие цели на этот сезон? Чемпионство в первой лиге?

– Будем стараться. Цель на этот сезон – выйти в премьер-лигу. А дальше – Лига Европы. Пока Лига Европы.