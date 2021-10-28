Ярославский: «Не продам «Металлист» ни за какие деньги»

Александр Ярославский / Фото: пресс-служба Металлиста

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в шоу «Бомбардир» заявил, что предан клубу и будет идти с ним до конца.

– Я на это нацелен. Я уверен, точно знаю, что уже «Металлист» продавать не буду ни в каких ситуациях.

– Ни за какие деньги?

– Давайте скажем, что да. Наверное, да. Во-первых, надеюсь, инфраструктура будет принадлежать городу. А тогда часть ее принадлежала мне. Было что продавать. База была моей, академия была моей. А сейчас все должно сложиться так, что стадион, база и академия будут принадлежать городской общине. Поля академии 20 лет будут принадлежать мне, там инвестиционный проект. И команда принадлежит мне.

Даже если у меня будут какие-то жизненные ситуации, команду и бренд я подарю городу