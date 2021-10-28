Ярославский: «Не продам «Металлист» ни за какие деньги»
Президент «Металлиста» Александр Ярославский в шоу «Бомбардир» заявил, что предан клубу и будет идти с ним до конца.
– Вы сказали, что будете с «Металлистом» до конца, что клуб будет всегда. Вы хотите, чтобы была система и «Металлист» существовал до самого конца?
– Я на это нацелен. Я уверен, точно знаю, что уже «Металлист» продавать не буду ни в каких ситуациях.
– Ни за какие деньги?
– Давайте скажем, что да. Наверное, да. Во-первых, надеюсь, инфраструктура будет принадлежать городу. А тогда часть ее принадлежала мне. Было что продавать. База была моей, академия была моей. А сейчас все должно сложиться так, что стадион, база и академия будут принадлежать городской общине. Поля академии 20 лет будут принадлежать мне, там инвестиционный проект. И команда принадлежит мне.
Даже если у меня будут какие-то жизненные ситуации, команду и бренд я подарю городу
Напомним, «Металлист» уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги.
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