«Металлист» представил долгожданного бразильского новичка
Ярославский: «Не собираемся останавливаться на трансфере Пейшото»
Президент «Металлиста» намекнул, что харьковский клуб еще может усилиться
21:51
Фото - ФК Металлист
Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал для пресс-службы клуба трансфер нападающего Матэуса Пейшото.
Мы ожидаем, что Матэус будет забивать голы и приносить удовольствие харьковским болельщикам. Мы его долго ждали и возлагаем на этого футболиста большие надежды.
В первую очередь комплектацией команды должны быть довольны главный тренер и болельщики. Я, конечно же, доволен, но останавливаться мы пока не собираемся.
Наша основная задача – привести всю инфраструктуру «Металлиста» в то же состояние, в котором она была в 2012 году. И улучшить. Понятно, что аудиосистема стадиона будет улучшена и усилена. Харьковские болельщики и гости города это все увидят своими глазами и услышат.
Ранее Ярославский вернулся на пост президента «Металлиста».
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