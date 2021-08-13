Ярославский: «Не собираемся останавливаться на трансфере Пейшото»

Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал для пресс-службы клуба трансфер нападающего Матэуса Пейшото.

В первую очередь комплектацией команды должны быть довольны главный тренер и болельщики. Я, конечно же, доволен, но останавливаться мы пока не собираемся.

Наша основная задача – привести всю инфраструктуру «Металлиста» в то же состояние, в котором она была в 2012 году. И улучшить. Понятно, что аудиосистема стадиона будет улучшена и усилена. Харьковские болельщики и гости города это все увидят своими глазами и услышат.