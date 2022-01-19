Ярославский: «Не замахивался бы на победу в кубке, но надо выиграть у «Зари»

Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в эфире Футбол NEWS рассказал об амбициях команды в Кубке Украины.

Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит «Металлист».

Нужно выиграть у «Зари». Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один.