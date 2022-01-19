«Металлист» приготовил более 1 миллиона евро за бразильского форварда
Ярославский: «Не замахивался бы на победу в кубке, но надо выиграть у «Зари»
Президент перволигового «Металлиста» хочет огорчить бронзового призера Украины
Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист
Президент «Металлиста» Александр Ярославский в эфире Футбол NEWS рассказал об амбициях команды в Кубке Украины.
Выиграть Кубок Украины? Я бы не замахивался. Посмотрим, как мы сыграем с «Зарей», а там будет видно. Как новички адаптируются.
Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит «Металлист».
Нужно выиграть у «Зари». Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один.
Ранее Ярославский заявил, что очередной новичок «Металлиста» в некоторых качества лучше Тайсона и Жажи.
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