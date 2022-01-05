Ярославский объяснил, почему «Металлист» не сможет принести прибыль
Президент «Металлиста» Александр Ярославский в интервью Football Hub заявил, что в Украине невозможно в ближайшее время построить прибыльный проект.
Задачи, которые мы перед собой поставили, не позволяют сделать этот проект прибыльным. Потому что все равно ты будешь тратить больше, чем зарабатывать, продавая контракты футболистов. «Металлист» точно не будет прибыльным бизнесом в ближайшее десятилетие.
Первое – у нас телеправа сколько стоят? А в Англии телеправа продали за 12 млрд евро. Люди эти цифры не ощущают.
Вот 12 млрд они ощущают, когда АПЛ продает телеправа. Вот это люди понимают. И когда последний клуб в таблице получает минимум 100 млн фунтов в год. Из этого в первую очередь складывается футбол. На продаже контрактов футболистов особо не зарабатываешь.
Билет в Англии стоит в среднем 70 фунтов, на «Металлист» – 5 долларов. Клуб платит стадиону за каждый матч 10 тысяч евро за использование. На ноль тут мы вышли. А дальше пошло – трансферы, содержание. И получается огромный минус.
Готовы ли выйти на тот бюджет? Нет, конечно. И он не нужен. Время же другое было. Были другие цены на футболистов.
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