Ярославский объяснил, почему «Металлист» не сможет принести прибыль

Александр Ярославский / Фото - УНИАН

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в интервью Football Hub заявил, что в Украине невозможно в ближайшее время построить прибыльный проект.

Первое – у нас телеправа сколько стоят? А в Англии телеправа продали за 12 млрд евро. Люди эти цифры не ощущают.

Вот 12 млрд они ощущают, когда АПЛ продает телеправа. Вот это люди понимают. И когда последний клуб в таблице получает минимум 100 млн фунтов в год. Из этого в первую очередь складывается футбол. На продаже контрактов футболистов особо не зарабатываешь.

Билет в Англии стоит в среднем 70 фунтов, на «Металлист» – 5 долларов. Клуб платит стадиону за каждый матч 10 тысяч евро за использование. На ноль тут мы вышли. А дальше пошло – трансферы, содержание. И получается огромный минус.

Готовы ли выйти на тот бюджет? Нет, конечно. И он не нужен. Время же другое было. Были другие цены на футболистов.