Ярославский опроверг связь открытия академии «Металлиста» с выборами в Харькове

Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказался по поводу открытия академии клуба. Глава харьковской команды призвал не связывать данное событие с грядущими местными выборами. Его слова приводит пресс-служба «Металлиста».

Когда мы пришли сюда и занялись возрождением «Металлиста», тут, на академии, были огромные дыры, все было в запущении, эти поля просто добивали. Я думаю, пройди еще полгода-год, академию просто добили бы, и на этом все бы закончилось.

Но поскольку это уже в прошлом, на сегодня это 14 полей высочайшего качества с искусственным покрытием последнего поколения. Мы планируем, что здесь будут заниматься порядка 3 000 детей. Спортивным процессом занимается Евгений Красников с Александром Кучером. Моя задача – товарно-материальное обеспечение.

На сегодняшний день не потрачено ни копейки из бюджета. Все это из моего собственного кармана – и академия, и стадион, хотя он не находится в моей собственности. Но нам некогда ждать, когда будет решаться вопрос с ее оформлением. Харьковчанам без разницы, кому принадлежит стадион. Им главное – прийти на классный стадион, в классную обстановку и смотреть суперкоманду, которая играет в еврокубках.

Поэтому наша задача – ничего не ждать, а просто доставать деньги из кармана и делать все. А с учетом того, что у нас есть опыт работы с предыдущим «Металлистом», того, что у нас суперкоманда собрана – Евгений Красников, Александр Кучер, все остальные ребята, которым я очень благодарен, — мы практически 24 часа в сутки сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры «Металлиста» и созданием команды.

Поэтому дети академии футбола «Металлист» – в надежном месте, в надежных руках. У нас суперпрофессиональный тренерский состав собран. И я уверен, что теперь все дети, которые выйдут из ворот академии, перейдут не в другие клубы, а сюда, через 20 метров, на стадион «Металлист».

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харькове? Если взять даже последние 100 лет, то постоянно в мире происходят какие-то катаклизмы. То Первая мировая война, то Вторая мировая война, всевозможные революциии... Знаете, люди не хотят ждать. Неизвестно, никто не может сказать, когда этот ковид закончится, а он уже длится около двух лет. Это первое.

Второе. Мы собрали людей на открытом пространстве, и это моя личная инициатива. Тут нет никакой политики, никакой агитации, ни под какие выборы это не делается. Пусть все злопыхатели успокоятся. Все, кто хочет – надевает маску.

Ковид – это же такая ситуация, при которой можно месяц находиться в комнате с зараженным ковидом и не заболеть. А можно где-то в трамвае проехать и заболеть. Люди не хотят ждать, они хотят жить. Поэтому мы и проводим это мероприятие без привязки к каким-то событиям. Знаете, как говорят, матч состоится при любой погоде. Так и у нас.