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Ярославский: «Ощущение, что в деле о ДТП уже назначили виновного и подгоняют под это доказательную базу»

Президент «Металлиста» выступил с официальным заявлением по поводу смертельного происшествия на дороге
Футбол Первая лига
14:05
Ярославский: «Ощущение, что в деле о ДТП уже назначили виновного и подгоняют под это доказательную базу»
Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский выступил с официальным заявлением в связи с делом о смертельном ДТП и обвинениями в свой адрес. Слова бизнесмена передает пресс-служба харьковского клуба.

К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности».

1. Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?

2. О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?

3. Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?

4. Какую законность мне могут гарантировать господин министр и госпожа Генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?

Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое «резонансное дело». Не получится.

Я не олигарх – у меня нет карманных СМИ и политиков. В своей жизни и работе я всегда руководствовался принципом справедливости, и это могут подтвердить все, кто имел дело со мной по личным или деловым вопросам. И я не намерен терпеть несправедливое отношение к себе, которое может бросить тень на мое честное имя и отразиться на работе трудовых коллективов принадлежащих мне компаний.

Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств произошедшего. Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела. Несмотря ни на что, я верю, что Украина будет правовым государством, и намерен и дальше содействовать его построению.

Я также прошу сотрудников DСH, болельщиков «Металлиста» на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан сохранять спокойствие. Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в «Металлист» и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке.

Несмотря на последние происшествия, спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников сообщил, что Ярославский настаивает на продолжении трансферной кампании.

Сергей Стаднюк
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