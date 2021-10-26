Ярославский: «Пока «Металлист» целится на Лигу Европы»

Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал в интервью программе «Бомбардир» о задачах, которые стоят перед командой.

Цель – сделать классную команду, которая будет соревноваться с такими командами, как «Эвертон», «Галатасарай», «Бешикташ», «Байер», «Сампдория». Кто составит конкуренцию. Мы же выходили из группы с первого места. Трижды побеждали «Сампдорию».

Состав должен быть таким, чтобы тебе не стыдно было сидеть на трибунах. А сколько он будет стоить – не знаю.

Если «Металлист» появится в УПЛ, наверняка уже по-другому будут усиливаться «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Днепр», может, появится. Нужен естественный и реальный толчок. От того, что соберется УПЛ и поговорит, что давайте что-то менять – от этого ничего не изменится.