Ярославский продаст дорогущую яхту, чтобы восстановить Харьков после бомбежки россиянами

Президент «Металлиста» готов расстаться с 60-метровым судном

Фото: Vessel Finder

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в своем Facebook заявил, что планирует продать свою яхту. Деньги будут направлены на восстановление Харькова после бомбардировок россиян:



Дорогие Харьковчане! DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать.

60-метровое судно Kaiser было изготовлено в 2011-м году немецкой компанией Abeking&Rasmussen. Стоимость яхты оценивается в 50 миллионов долларов на профильном сайте SuperYacht Fan.

Ранее чемпион хэвивейта Александр Усик (19-0, 13 KO) опубликовал страшные кадры бомбежки Харькова.