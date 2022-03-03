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Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

Ярославский продаст дорогущую яхту, чтобы восстановить Харьков после бомбежки россиянами

Президент «Металлиста» готов расстаться с 60-метровым судном
Футбол В Украине
12:21
Ярославский продаст дорогущую яхту, чтобы восстановить Харьков после бомбежки россиянами
Фото: Vessel Finder

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в своем Facebook заявил, что планирует продать свою яхту. Деньги будут направлены на восстановление Харькова после бомбардировок россиян:

Дорогие Харьковчане!

DCH начинает гуманитарную программу для Харькова. Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Kaiser. На нее времени уже не будет – надо работать, работать и еще больше работать.

60-метровое судно Kaiser было изготовлено в 2011-м году немецкой компанией Abeking&Rasmussen. Стоимость яхты оценивается в 50 миллионов долларов на профильном сайте SuperYacht Fan.

Ранее чемпион хэвивейта Александр Усик (19-0, 13 KO) опубликовал страшные кадры бомбежки Харькова.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Ярославский

Комментарии 1

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3 марта 2022г. 12:48
Правильно! На фиг ему яхта если он на ней не может плавть доже по Днепру!
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