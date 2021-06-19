Ярославский раскрыл секрет, когда «Металлист» начнет представлять новичков
Бизнесмен Александр Ярославский в комментарии пресс-службе «Металлиста» рассказал о скором приходе новичков и кадровой политике клуба.
Новички едут. Я думаю, в течение 10 дней мы начнем представлять. Там серьезная добавка идет к составу. Там и латиноамериканцы, и украинцы.
Я уже говорил, что если мы занимаемся баскетболом, то нам надо покупать игроков из Америки, а если футболом – то нужно делать приобретения в Южной Америке. Конечно, это Бразилия и Аргентина, если говорить о легионерах.
Но основной упор мы делаем на академию. Мы с Игорем Александровичем взялись за этот проект и договорились, что наши дети должны оставаться в Харькове, приносить удовольствие харьковчанам.
Потому что в свое время, когда я построил академию – она дала первые плоды, то есть хороших футболистов. Все эти футболисты оказались в «Шахтере» и «Динамо». Это Судаков, Мудрык и так далее... Поэтому основной упор мы делаем на своих, харьковских детей, для которых мы создадим идеальные условия.
Ярославский также рассказал о ближайших планах «Металлиста».
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