Ярославский раскрыл секрет, когда «Металлист» начнет представлять новичков

Александр Ярославский / Фото - FootBoom

Бизнесмен Александр Ярославский в комментарии пресс-службе «Металлиста» рассказал о скором приходе новичков и кадровой политике клуба.

Я уже говорил, что если мы занимаемся баскетболом, то нам надо покупать игроков из Америки, а если футболом – то нужно делать приобретения в Южной Америке. Конечно, это Бразилия и Аргентина, если говорить о легионерах.

Но основной упор мы делаем на академию. Мы с Игорем Александровичем взялись за этот проект и договорились, что наши дети должны оставаться в Харькове, приносить удовольствие харьковчанам.

Потому что в свое время, когда я построил академию – она дала первые плоды, то есть хороших футболистов. Все эти футболисты оказались в «Шахтере» и «Динамо». Это Судаков, Мудрык и так далее... Поэтому основной упор мы делаем на своих, харьковских детей, для которых мы создадим идеальные условия.