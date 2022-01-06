Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт стадиона «Металлист»

Фото: Футбол 24

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт харьковского стадиона.

– Да.

- И вы не ждете, что вам вернут деньги?

– Посмотрим. Как правило, деньги возвращаются, а там видно будет.

- Сколько все это стоило?

– Наверное, миллионов 5 долларов. Сейчас перекрасить все 4 тысячи тонн металла стоило 21 млн гривен. Я их платил постоянно. А краска же не просто для красоты, она сохраняет металл. Раньше паук пропадал, тусклый стоял.

- Сколько стоила академия?

– Больше 50 млн гривен. Это только поля, свет, музыка.

- Еще 2 млн долларов.

– Да. На здоровье.