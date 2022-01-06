Ярославский: «Металлист» смотрел многих футболистов, которые сейчас стали топами. Один из них – ветеран «Барселоны»
Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт стадиона «Металлист»
Президент не жалеет денег для харьковского клуба
13:59
Фото: Футбол 24
Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт харьковского стадиона.
- Все ремонты на стадионе вы сейчас делаете за свои деньги?
– Да.
- И вы не ждете, что вам вернут деньги?
– Посмотрим. Как правило, деньги возвращаются, а там видно будет.
- Сколько все это стоило?
– Наверное, миллионов 5 долларов. Сейчас перекрасить все 4 тысячи тонн металла стоило 21 млн гривен. Я их платил постоянно. А краска же не просто для красоты, она сохраняет металл. Раньше паук пропадал, тусклый стоял.
- Сколько стоила академия?
– Больше 50 млн гривен. Это только поля, свет, музыка.
- Еще 2 млн долларов.
– Да. На здоровье.
Ранее Ярославский рассказал о роли Евгения Красникова в «Металлисте».
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