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Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт стадиона «Металлист»

Президент не жалеет денег для харьковского клуба
Футбол Первая лига
13:59
Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт стадиона «Металлист»
Фото: Футбол 24

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт харьковского стадиона.

- Все ремонты на стадионе вы сейчас делаете за свои деньги?

– Да.

- И вы не ждете, что вам вернут деньги?

– Посмотрим. Как правило, деньги возвращаются, а там видно будет.

- Сколько все это стоило?

– Наверное, миллионов 5 долларов. Сейчас перекрасить все 4 тысячи тонн металла стоило 21 млн гривен. Я их платил постоянно. А краска же не просто для красоты, она сохраняет металл. Раньше паук пропадал, тусклый стоял.

- Сколько стоила академия?

– Больше 50 млн гривен. Это только поля, свет, музыка.

- Еще 2 млн долларов.

– Да. На здоровье.

Ранее Ярославский рассказал о роли Евгения Красникова в «Металлисте».

Источник: FootballHub Петр Приходько
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