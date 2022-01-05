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Ярославский рассказал, вернется ли Тайсон в «Металлист»

Футболист периодически общается с президентом харьковчан
Футбол Первая лига
10:23
Ярославский рассказал, вернется ли Тайсон в «Металлист»
Тайсон / Фото: Футбол 24

Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказался о возможности возвращения в команду Тайсона, который сейчас выступает за бразильский «Интернасьональ».

«Ну я знаю, что они с Женей (вице-президент «Металлиста» Евгений Красников – прим.) беседуют там на какие-то темы, но меня не посвящают.

Иногда мне Тайсон там шлет смс-очки. Мы же купили Паулиньо – он мне прислал, надиктовал там «неужели ты купил Паулиньо?» и три точки. Не могу понять, почему он это мне прислал, но посмотрим, что он имеет в виду».

Тайсон выступал за «Металлист» с 2010-го по 2013-й годы, а затем перебрался в «Шахтер», цвета которого защищал до 2021-го года.

Ранее в «Металлисте» уже подтвердили интерес к Тайсону.

Источник: FootballHub Петр Приходько
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Теги

Тайсон Металлист Александр Ярославский

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