Ярославский решился. «Металлист» сыграет против бывших звезд клуба

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В Харькове состоится выставочный матч
16:21
Фото - ФК Металлист
Харьковский «Металлист» проведет выставочный матч. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Так, во встрече примет участие нынешний состав команды. Ему будет сборная звезд «желто-синих» образца 2008 – 2013 годов.
Матч запланирован на 28 мая 2022 года. Состав команды легенд клуба будет объявлен позже.
Ранее звезда нынешнего «Металлиста» рассказал, что его пришлось эвакуировать со встречи с фанатами.
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