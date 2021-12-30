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Ярославский решился. «Металлист» сыграет против бывших звезд клуба

В Харькове состоится выставочный матч
Футбол Первая лига
16:21
Ярославский решился. «Металлист» сыграет против бывших звезд клуба
Фото - ФК Металлист

Харьковский «Металлист» проведет выставочный матч. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, во встрече примет участие нынешний состав команды. Ему будет сборная звезд «желто-синих» образца 2008 – 2013 годов.

Матч запланирован на 28 мая 2022 года. Состав команды легенд клуба будет объявлен позже.

Ранее звезда нынешнего «Металлиста» рассказал, что его пришлось эвакуировать со встречи с фанатами.

Сергей Стаднюк
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