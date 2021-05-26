Ярославский: «Рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол»

Александр Ярославский / фото - fc-metalist.com

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский поделился впечатлениями от возвращения харьковского клуба:

Посмотрите все мои интервью на протяжении 9 лет. Я всегда говорил, что не буду заниматься «Челси», «Манчестер Юнайтед», клубом с любым названием. Ни условным «Кривбассом», ни кем-либо еще.

Я могу заниматься только харьковским «Металлистом». Я никогда болельщиков не обманывал. Футбольные люди никогда не обманывают.

Потому что футбол – это настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна. Тут сразу видно, действительно ли ты переживаешь, или ты хочешь заработать пиар-дивиденды, политические дивиденды, еще какие-то дивиденды.

Вся фальш видна моментально, все на футбольном поле».