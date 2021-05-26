Ярославский: «Рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол»
Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский поделился впечатлениями от возвращения харьковского клуба:
«Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол. Я железно знал, что рано или поздно вернусь. Я всем это говорил.
Посмотрите все мои интервью на протяжении 9 лет. Я всегда говорил, что не буду заниматься «Челси», «Манчестер Юнайтед», клубом с любым названием. Ни условным «Кривбассом», ни кем-либо еще.
Я могу заниматься только харьковским «Металлистом». Я никогда болельщиков не обманывал. Футбольные люди никогда не обманывают.
Потому что футбол – это настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна. Тут сразу видно, действительно ли ты переживаешь, или ты хочешь заработать пиар-дивиденды, политические дивиденды, еще какие-то дивиденды.
Вся фальш видна моментально, все на футбольном поле».
Напомним, в новом сезоне в Первой лиге будет выступать легендарный харьковский клуб.
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