«Металлист» приготовил более 1 миллиона евро за бразильского форварда
Ярославский: «С Маркевичем общаюсь чаще, чем с Кучером»
Президент «Металлиста» – о коммуникации с командой
18:25
Александр Ярославский / Фото: Футбол 24
Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал об общении с главным тренером команды Александром Кучером.
«Меня любой из команды может набрать. Мы с ним иногда беседуем – не так часто пока, как с Мироном Богдановичем, но посмотрим. Надо же войти в режим – посмотреть, кто как на что влияет, чтобы не помешать процессу».
Напомним, в турнирной таблице Первой лиги «Металлист» уверенно лидирует.
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