Ярославский: «Таких полей, как в академии «Металлиста», в Украине больше нет»

Александр Ярославский / Фото: УНИАН

Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказался о полях в академии харьковского клуба.

– Не думаю, что на базе «Динамо» есть такие поля. Потому что у нас покрытие самой последней генерации. Уже не помню, то ли немецкая фирма. Не думаю, что у «Динамо» такое же, когда они в этом году восстанавливали поля. Думаю, таких полей в Украине нет.