Ярославский: «Я – не олигарх, ведь ни на одно политическое решение повлиять не могу»
Ярославский: «Таких полей, как в академии «Металлиста», в Украине больше нет»
Президент харьковчан считает, что даже у «Динамо» покрытие хуже
11:51
Александр Ярославский / Фото: УНИАН
Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказался о полях в академии харьковского клуба.
- Насколько мне известно, такие поля, как в академии «Металлиста», есть еще только у «Динамо».
– Не думаю, что на базе «Динамо» есть такие поля. Потому что у нас покрытие самой последней генерации. Уже не помню, то ли немецкая фирма. Не думаю, что у «Динамо» такое же, когда они в этом году восстанавливали поля. Думаю, таких полей в Украине нет.
Ранее Ярославский заявил, что не считает себя олигархом.
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