Ярославский: «Тайсон еще может попылить будь здоров»

Тайсон / Фото: Футбол 24

Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказал свое мнение о вингере «Интернасьоналя» Тайсоне.

– Еще попылить он может будь здоров. Он классный футболист. Я бы, конечно... Но от меня не зависит. Я бы, конечно – и продолжать не буду.