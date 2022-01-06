Валлин дал совет Усику на бой против Тайсона Фьюри
Ярославский: «Тайсон еще может попылить будь здоров»
Президент «Металлиста» намекнул, что хотел бы вернуть вингера в команду
12:55
Тайсон / Фото: Футбол 24
Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказал свое мнение о вингере «Интернасьоналя» Тайсоне.
- Как относитесь к возможному возвращению Тайсона в «Металлист»? Тогда ему было 22 года, сейчас – 33.
– Еще попылить он может будь здоров. Он классный футболист. Я бы, конечно... Но от меня не зависит. Я бы, конечно – и продолжать не буду.
Ранее Ярославский ответил на вопрос, вернется ли Тайсон в «Металлист».
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