Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ярославский: «Тайсон еще может попылить будь здоров»

Президент «Металлиста» намекнул, что хотел бы вернуть вингера в команду
Футбол Первая лига
12:55
Ярославский: «Тайсон еще может попылить будь здоров»
Тайсон / Фото: Футбол 24

Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказал свое мнение о вингере «Интернасьоналя» Тайсоне.

- Как относитесь к возможному возвращению Тайсона в «Металлист»? Тогда ему было 22 года, сейчас – 33.

– Еще попылить он может будь здоров. Он классный футболист. Я бы, конечно... Но от меня не зависит. Я бы, конечно – и продолжать не буду.


Ранее Ярославский ответил на вопрос, вернется ли Тайсон в «Металлист».

Источник: FootballHub Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Металлист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ярославский назвал задачу Красникова в «Металлисте»
Ярославский назвал задачу Красникова в «Металлисте»
Футбол Первая лига
11:59
Ярославский: «Таких полей, как в академии «Металлиста», в Украине больше нет»
Ярославский: «Таких полей, как в академии «Металлиста», в Украине больше нет»
Футбол Первая лига
11:51
Ярославский: «Я – не олигарх, ведь ни на одно политическое решение повлиять не могу»
Ярославский: «Я – не олигарх, ведь ни на одно политическое решение повлиять не могу»
Футбол Первая лига
10:39
Ярославский объяснил, почему «Металлист» не сможет принести прибыль
Ярославский объяснил, почему «Металлист» не сможет принести прибыль
Футбол Первая лига
05 января 22:37
Ярославский рассказал, вернется ли Тайсон в «Металлист»
Ярославский рассказал, вернется ли Тайсон в «Металлист»
Футбол Первая лига
05 января 10:23
Перешедшим в хорватский клуб Чеберко интересовался «Металлист»
Перешедшим в хорватский клуб Чеберко интересовался «Металлист»
Футбол Украинские легионеры
03 января 21:02

Новости: Футбол

Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»
Миколенко – об АПЛ: «Мне нужно время на адаптацию»
Украинские легионеры
13:14
Санжар: «16 клубов – самый оптимальный вариант для УПЛ»
Санжар: «16 клубов – самый оптимальный вариант для УПЛ»
Украинская Премьер-лига
12:59
Ярославский: «Тайсон еще может попылить будь здоров»
Ярославский: «Тайсон еще может попылить будь здоров»
Первая лига
12:55
Довбык рассказал о своей специальной диете перед матчами
Довбык рассказал о своей специальной диете перед матчами
Украинская Премьер-лига
12:01
Ярославский назвал задачу Красникова в «Металлисте»
Ярославский назвал задачу Красникова в «Металлисте»
Первая лига
11:59
Ярославский: «Таких полей, как в академии «Металлиста», в Украине больше нет»
Ярославский: «Таких полей, как в академии «Металлиста», в Украине больше нет»
Первая лига
11:51
Лунин прокомментировал свой первый матч в сезоне за «Реал»
Лунин прокомментировал свой первый матч в сезоне за «Реал»
Украинские легионеры
11:47
«Боруссия Д» поставила Холанду дедлайн по принятию решения о будущем
«Боруссия Д» поставила Холанду дедлайн по принятию решения о будущем
Бундеслига (Германия)
11:08
Анчелотти – о первом матче Лунина в сезоне: «Игра получилась не такой, к которой мы привыкли»
Анчелотти – о первом матче Лунина в сезоне: «Игра получилась не такой, к которой мы привыкли»
Примерa (Испания)
10:58
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости