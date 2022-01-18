Кучер сообщил, что для подготовки к матчу с «Зарей» «Металлист» проведет три сбора
Ярославский: «У «Металлиста» есть еще один обалденный трансфер. Скорость – быстрее Тайсона. Удар – сильнее Жажи»
Но президент решил не раскрывать все карты
11:59
Александр Ярославский / Фото: Динамо Киев от Шурика
Президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил, что в клуб приедет еще один игрок, но не назвал его.
– У нас еще есть обалденный трансфер. Пока я говорить не буду. Открою только пару секретов. Ему 21 год, скорость – быстрее, чем у Тайсона, удар – сильнее, чем у Жажи. Как не пытайте, я вам больше ничего не отвечу.
- Хоть национальность.
– Не скажу, потому что вы начнете искать. А вдруг найдете? Скажу так – латиноамериканец.
Ранее Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт ОСК «Металлист».
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