Ярославский: «У «Металлиста» есть еще один обалденный трансфер. Скорость – быстрее Тайсона. Удар – сильнее Жажи»

Но президент решил не раскрывать все карты

Александр Ярославский / Фото: Динамо Киев от Шурика

Президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил, что в клуб приедет еще один игрок, но не назвал его.

– У нас еще есть обалденный трансфер. Пока я говорить не буду. Открою только пару секретов. Ему 21 год, скорость – быстрее, чем у Тайсона, удар – сильнее, чем у Жажи. Как не пытайте, я вам больше ничего не отвечу. - Хоть национальность. – Не скажу, потому что вы начнете искать. А вдруг найдете? Скажу так – латиноамериканец.

Ранее Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт ОСК «Металлист».