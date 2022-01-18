Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

Ярославский: «У «Металлиста» есть еще один обалденный трансфер. Скорость – быстрее Тайсона. Удар – сильнее Жажи»

Но президент решил не раскрывать все карты
Футбол Первая лига
11:59
Ярославский: «У «Металлиста» есть еще один обалденный трансфер. Скорость – быстрее Тайсона. Удар – сильнее Жажи»
Александр Ярославский / Фото: Динамо Киев от Шурика

Президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил, что в клуб приедет еще один игрок, но не назвал его.

– У нас еще есть обалденный трансфер. Пока я говорить не буду. Открою только пару секретов. Ему 21 год, скорость – быстрее, чем у Тайсона, удар – сильнее, чем у Жажи. Как не пытайте, я вам больше ничего не отвечу.

- Хоть национальность.

– Не скажу, потому что вы начнете искать. А вдруг найдете? Скажу так – латиноамериканец.


Ранее Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт ОСК «Металлист».

Источник: footballua.tv Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Александр Ярославский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Эдмар: «В Бразилии меня все считают украинцем»
Эдмар: «В Бразилии меня все считают украинцем»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:30
«Имеет большую перспективу». Президент «Вереса» – о зимнем турнире среди украинских команд
«Имеет большую перспективу». Президент «Вереса» – о зимнем турнире среди украинских команд
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 09:41
Кучер сообщил, что для подготовки к матчу с «Зарей» «Металлист» проведет три сбора
Кучер сообщил, что для подготовки к матчу с «Зарей» «Металлист» проведет три сбора
Футбол Первая лига
17 января 08:08
Президент «Металлиста»: «Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали»
Президент «Металлиста»: «Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали»
Футбол Первая лига
16 января 21:40
Калитвинцев поделился мнением о турнире с участием «Полесья», «Металлиста» и двух клубов УПЛ
Калитвинцев поделился мнением о турнире с участием «Полесья», «Металлиста» и двух клубов УПЛ
Футбол Первая лига
14 января 14:59
«Металлист» подпишет хавбека бразильского гранда
«Металлист» подпишет хавбека бразильского гранда
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 10:31

Новости: Футбол

И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
Украинская Премьер-лига
18:11
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
Премьер-Лига (Англия)
17:50
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Серия А (Италия)
17:35
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Примерa (Испания)
17:18
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Украинская Премьер-лига
16:57
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Премьер-Лига (Англия)
16:44
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Украинская Премьер-лига
16:33
Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
Эксклюзив Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
В Европе
16:26
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Премьер-Лига (Англия)
16:24
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости