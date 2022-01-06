Ярославский: «Я – не олигарх, ведь ни на одно политическое решение повлиять не могу»
Президент «Металлиста» Александр Ярославский считает, что он не является олигархом.
«Футбол без олигархов? Да пожалуйста, стройте. Вы же уже построили. Народная команда была уже вот 10 лет в Харькове. И где она?
Вопрос же не в том, что без олигархов. Во-первых, давайте тоже будем точнее – что такое понятие «олигарх»? Я уже 100 раз говорил, у меня уже язык болит, что я олигархом не являюсь. Не знаю, кто олигарх, не я это определяю. Но я точно не являюсь.
Из того, что я знаю, что читал, олигарх – тот, кто влияет на принятие политических решений в стране, имея определенные инструменты – такие как СМИ, группы в парламенте и так далее. Я ни на одно политическое решение никак повлиять не могу. У меня нет ни газеты, ни радио, ни даже мегафона. И у меня нет ни одного депутата, даже знакомого.
Футбольный клуб есть. Но это никак не атрибут. Я же говорю: олигарх – это тот, кто влияет на политические решения. А как клуб влияет на политические решения? Никак. Мы не участвуем в агитации, ни за кого. Мы приносим удовольствие харьковчанам и всем тем, кто болеет за «Металлист». И про себя не забываем».
Ранее Ярославский рассказал, почему «Металлист» не может принести ему прибыль.
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