Ярославский: «Я – не олигарх, ведь ни на одно политическое решение повлиять не могу»

Александр Ярославский / Фото: Sport.ua

Президент «Металлиста» Александр Ярославский считает, что он не является олигархом.

Вопрос же не в том, что без олигархов. Во-первых, давайте тоже будем точнее – что такое понятие «олигарх»? Я уже 100 раз говорил, у меня уже язык болит, что я олигархом не являюсь. Не знаю, кто олигарх, не я это определяю. Но я точно не являюсь.

Из того, что я знаю, что читал, олигарх – тот, кто влияет на принятие политических решений в стране, имея определенные инструменты – такие как СМИ, группы в парламенте и так далее. Я ни на одно политическое решение никак повлиять не могу. У меня нет ни газеты, ни радио, ни даже мегафона. И у меня нет ни одного депутата, даже знакомого.

Футбольный клуб есть. Но это никак не атрибут. Я же говорю: олигарх – это тот, кто влияет на политические решения. А как клуб влияет на политические решения? Никак. Мы не участвуем в агитации, ни за кого. Мы приносим удовольствие харьковчанам и всем тем, кто болеет за «Металлист». И про себя не забываем».